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13:28, 22 декабря 2024Силовые структуры

Боец Топаз проиграл суд депутату-миллионеру

Бойца Рассказова обязали выплатить депутату 500 тысяч рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Геннадий Семигин

Геннадий Семигин. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Блогер и военный из Донецка Евгений Рассказов с позывным Топаз проиграл суд депутату Госдумы Геннадию Семигину. Об этом сообщает «Mash на Донбассе».

Суд обязал Топаза выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и удалить все публикации в соцсетях, связанные с Семигиным. По словам адвоката Рассказова, после приговора неизвестные скопировали те посты и стали активно размещать информацию о них в сети.

Спорт между чиновником и блогером возник после заявления Семигина о необходимости «гнать солдат ВС РФ пинками на поле боя». Блогер поделился публикацией в своих соцсетях, после чего депутат сказал, что сайт партии, где было опубликовано заявление, взломали. Рассказов не поверил и продолжил обличать чиновника, спустя полгода он получил повестку в суд.

В октябре председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов на XIV съезде рассказал об уходе Семигина с поста сопредседателя политической силы. В мае его сняли с поста главы комитета по делам национальностей, официальной причиной отставки была названа ротация. В июле он также лишился места в совете по национальным отношениям.

По данным Life.ru, Семигин является обладателем земли в элитном поселке «Новый дом». Согласно декларации за 2022 год, депутат заработал 19 миллионов рублей. Он прописан в студии в ЖК «Дубки», владеет трехкомнатной квартирой в районе Щукино и автомобилем Mercedes S-класса.

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