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19:14, 22 декабря 2024Россия

Российская учительница попыталась поджечь отдел полиции ради возврата отнятых денег

В Петушках учительница попыталась поджечь отдел полиции, став жертвой мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Петушках Владимирской области учитель английского языка в школе стала жертвой мошенников и попыталась поджечь отдел полиции ради возврата отданных аферистам денег. Об этом сообщил SHOT.

О произошедшем рассказали очевидцы. По словам местных жителей, около трех часов назад россиянка пришла к зданию отдела МВД по Петушинскому району на Московской улице и бросила коктейль Молотова. Женщину задержали на месте. Во время допроса она призналась, что устроить пожар ее убедили телефонные мошенники из Украины, которым она перевела 1,5 миллиона «на безопасные счета». Позднее те пообещали ей вернуть деньги, если та подожжет отделение полиции.

В результате инцидента обошлось без пострадавших, полицейские самостоятельно потушили возгорание.

Ранее стало известно, что жительница Анапы сначала запустила фейерверк у здания полиции, а затем пошла к отделению банка, достала канистру и попыталась облить банкоматы бензином, однако ее остановили прохожие.

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