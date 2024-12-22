В Волгоградской области уволился начальник подвергшейся захвату заложников колонии

В Суровикино уволился начальник ИК-19, в которой произошел захват заложников

В Волгоградской области уволился начальник исправительной колонии №19 (ИК-19) в Суровикино, в которой в августе 2024 года произошел захват заложников, Андрей Девятов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы исполнения наказания (УФСИН) региона.

Девятов ушел в отставку в связи с выходом на пенсию. Вместо него был назначен Алексей Кручинин, уточнили агентству в ведомстве.

23 августа 2024 года четверо заключенных ИК-19 захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Их жертвами стали четыре сотрудника колонии.

Еще четверо работников ИК-19 в результате захвата заложников пострадали. В начале сентября стало известно, что все они были выписаны из больниц, им предстояло также пройти курс реабилитации.