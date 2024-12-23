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11:05, 23 декабря 2024Путешествия

10 членов одной семьи упали в сгоревшем дотла самолете и не выжили

AP News: небольшой самолет Piper с пассажирами упал в Бразилии и сгорел дотла
Мария Борисова
Мария Борисова

Небольшой пассажирский самолет упал в центре туристического города Грамаду на юге Бразилии и сгорел дотла. Последствия крушения попали на видео, которое публикует AP News.

Утром 22 декабря двухмоторный Piper PA-42 Cheyenne вылетел из аэропорта Канела в регионе Серра-Гауча и направился в Жундиаи. В полете лайнер сначала столкнулся с дымоходом, а затем врезался в мебельный магазин и вспыхнул. Обломки также достигли близлежащей гостиницы.

Владелец и пилот самолета местный бизнесмен Луис Клаудио Галеацци не выжил вместе с девятью пассажирами, которые являлись членами его семьи. В их числе были дети.

В результате крушения также пострадали 17 человек на земле. 12 из них все еще получают медицинскую помощь в больнице, а двое находятся в критическом состоянии. Местные власти проводят расследование случившегося.

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