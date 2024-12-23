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03:30, 23 декабря 2024Из жизни

74-летний мужчина увел жену у соседа и поплатился за это

В Таиланде мужчина напал на пожилого любовника жены и попытался убить его
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Stringer / Reuters

В провинции Кхонкэн, Таиланд, 54-летний мужчина напал на пожилого соседа, который увел у него жену. Об этом сообщает The Thaiger.

Как рассказали местные жители, у 74-летнего Таксина была два неудачных брака. После очередного развода он увлекся женой своего соседа Понгджита. Понгджит узнал о романе и поставил любовникам ультиматум: либо они прекращают отношения, либо уезжают. Те не сделали ни того, ни другого.

Тогда Понгджит попытался расправиться с любовником. Он подкрался к окну кухни, где Таксин готовил еду, и выстрелил в него. Раненый Таксин спрятался в ванную, а потом побежал к дому родственников. Они и уговорили Понгджита остановиться и пощадить соперника.

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Таксина с четырьмя пулевыми ранениями доставили в больницу. Он жив и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что замужняя жительница Индии испугалась огласки романа с любовником и расправилась с матерью. Преступница утверждала, что матери не стало во сне, но вскоре попалась.

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