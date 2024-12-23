ВС РФ осталось около 3 км до крупнейшего угольного предприятия Украины

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России в Донецкой народной республике приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины — шахтоуправлению «Покровское». Им осталось всего несколько километров до пункта назначения.

До шахты "Покровское" осталось порядка трех километров. Противник пытается окапываться в том районе источник ТАСС

Собеседник агентства в силовых структурах добавил, что украинская армия организует эвакуацию местного населения и органов администрации из близлежащих населенных пунктов, среди которых — Удачное.

"Покровское" — единственная шахта по добыче необходимого металлургии коксующегося угля на Украине. Местные предприятия превращают руду в чугун и сталь в доменных печах, в связи с чем коксующийся уголь является стратегическим продуктом. Каждый год здесь добывают до 8 миллионов тонн угля, часть которого идет на экспорт

Таким образом освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) позволит обеспечить контроль над производством коксующегося угля на Украине.

Российская армия активно продвигается в ДНР

Военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми указал, что армия России имеет большие успехи в продвижении на фронте. В частности, это происходит в Луганской народной республике (ЛНР), Харьковской области и особенно в ДНР, где прослеживается самая существенная динамика.

Так, на прошлой неделе бойцы ВС РФ вошли в село Зеленовка, в населенном пункте шли бои. Также наблюдалось продвижение к трассе, по которой идет снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово, и полному окружению города. По последним данным, в понедельник, 23 декабря, бойцы Российской армии взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре.

Помимо этого, наблюдается приближение к селу Константинополь в Курахово в ДНР. Командир штурмового взвода в позывным Баяра указал, что линия соприкосновения уже перешла намного дальше от Угледара, и есть несколько рубежей обороны.

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«Первую мы уже взяли под свой контроль. Вторая линия, которая ближе к Константинополю, уже тоже подходим», — уточнил он. В связи с этим для ВСУ на этом участке фронта сложилась тяжелая ситуация — из-за быстрого движения Российской армии украинские формирования не успевают окапываться и несут большие потери.

В случае взятия Константинополя под контроль произойдет блокировка украинских войск в Курахово.

ВСУ практически перестали контратаковать

Интенсивность контратак ВСУ на границах ЛНР кратно снизилась за последнее время. На прошлой неделе было зафиксировано лишь 18 случаев отражения атаки, тогда как за предыдущий отчетный период их насчитывалось 71.

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«Данный факт свидетельствует о многократном снижении штурмовых действий вооруженных формирований Украины», — порассуждал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В ДНР же российским военным на помощь пришла погода — из-за нее используемая ВСУ иностранная техника не справляется на поле боя, так как не рассчитана на такие условия. Один из участвующих в боях в Часовом Яре российских бойцов пояснил, что западная техника просто тонет в грязи.