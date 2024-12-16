Рогов рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Рогов: ВС России вошли в село Зеленовка в ДНР, в населенном пункте идут бои

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР) и вошли в село Зеленовка. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящее время в населенном пункте идут бои. Политик добавил, что российские военные приближаются к трассе, по которой идет снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово, и полному окружению города.

Вместе с тем Рогов сообщил об участившихся случаях бегства бойцов ВСУ из Курахово. По его словам, в большинстве случаев это делают насильно мобилизованные украинцы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин раскрыл, какая часть Курахово остается под контролем ВСУ. Он рассказал, что речь идет не более чем о 20 процентах территории города.