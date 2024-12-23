РИА Новости: ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру сел ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из сел и других населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) уничтожали инфраструктуру. Об этом рассказал беженец из Веселого Гая Александр в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские военные уничтожили 70 процентов «всего, что можно уничтожить». Александр отметил, что причиной таких действий стала ненависть к жителям ДНР.

«У них ненависть очень ужасная. Они Донецкую область, Донбасс, они его терпеть не могут. Они говорят: "Все из-за вас. Вся эта петрушка." Они не думают, что они натворили в 2014-м году своим Майданом. У них все перевернуто с ног на голову», — подчеркнул беженец.

Ранее Александр рассказал, что ВСУ провоцировали обстрелы мирных жителей сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай в ДНР до перехода населенных пунктов под контроль российских войск.