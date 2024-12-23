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21:11, 23 декабря 2024Мир

Бывший аналитик ЦРУ указал на показывающий слабость Украины признак

Аналитик ЦРУ Джонсон: атаки ВСУ гражданских объектов РФ показывают их отчаяние
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России признаком отчаяния и слабости Киева. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Когда начинают атаковать гражданские цели, которые имеют нулевое военное значение, это признак большой слабости», — заявил эксперт.

Он добавил, что запасы оружия и боеприпасов у Украины и западных государств ограничены, отметив, что США не смогут пополнять арсеналы ВСУ. По его словам, в связи с этим, когда Киев наносит удары по гражданским объектам в Курске или использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атаки домов в Казани, он демонстрирует отчаяние.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника в небе над Крымом. Иных подробностей, в частности о типе атаковавших регион дронов, в военном ведомстве не привели.

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