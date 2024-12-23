Аналитик ЦРУ Джонсон: атаки ВСУ гражданских объектов РФ показывают их отчаяние

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам на территории России признаком отчаяния и слабости Киева. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Когда начинают атаковать гражданские цели, которые имеют нулевое военное значение, это признак большой слабости», — заявил эксперт.

Он добавил, что запасы оружия и боеприпасов у Украины и западных государств ограничены, отметив, что США не смогут пополнять арсеналы ВСУ. По его словам, в связи с этим, когда Киев наносит удары по гражданским объектам в Курске или использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атаки домов в Казани, он демонстрирует отчаяние.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника в небе над Крымом. Иных подробностей, в частности о типе атаковавших регион дронов, в военном ведомстве не привели.