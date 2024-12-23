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12:37, 23 декабря 2024Россия

Частично парализованную россиянку нашли в заваленном хламом разваливающемся доме

В Приморье частично парализованная россиянка поселилась в разваливающемся доме
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Частично парализованная женщина оказалась вынуждена жить в разваливающемся доме. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Занявшую пустовавший дом россиянку случайно обнаружили соседи. Она не могла передвигаться самостоятельно. На опубликованном видео она лежит в одном из заваленном хламом помещений.

Оказалось, что обитательнице дома 45 лет, она пережила инсульт. Предположительно, россиянка вселилась самостоятельно. Сейчас она находится в социальном учреждении.

Женщина рассказала, что в заброшенный дом ее привезли неизвестные. Прокуратура начала проверку.

Ранее в одном из приютов Мурманской области оказался участник специальной военной операции. Мужчина с гноящимися ранами рассказал, что остался «без копейки денег», поскольку не успел оформить всех положенных ему выплат. Первое время после возвращения из зоны боевых действий он был вынужден жить на улице.

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