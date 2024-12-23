Раскрыта опасность использования кондиционеров зимой

Профессор Юрасов: применение кондиционеров зимой может быть опасным для здоровья

Использование кондиционеров зимой может представлять опасность для здоровья, рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. Потенциальную опасность применения этого вида бытовой техники специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Кондиционеры используются не только в жаркие летние месяцы для охлаждения помещения, но и в зимний период — для обогрева. Однако стоит иметь в виду, что их использование может иметь негативные последствия для здоровья. Одной из основных проблем является пересушивание воздуха. Кондиционеры, особенно в режиме обогрева, могут значительно снижать уровень влажности в помещении. Это приводит к сухости кожи, слизистых оболочек и глаз, что может вызвать раздражение и дискомфорт», — объяснил специалист.

Юрасов подчеркнул, что, согласно данным исследований, низкая влажность воздуха также способствует снижению защитных функций организма и делает его более уязвимым для инфекций. Кроме того, проблемой является и накопление пыли и аллергенов в системе кондиционирования, уточнил специалист.

В зимний период, когда мы гораздо реже открываем окна и проветриваем помещение, воздух в нем становится более загрязненным. Пыль, пыльца, споры плесени и другие аллергены могут накапливаться в фильтрах кондиционера и распространяться по помещению при его работе. Это может вызвать аллергические реакции и ухудшение состояния людей с астмой и другими респираторными заболеваниями Алексей Юрасов профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук

Он заметил, что регулярная чистка и замена фильтров являются критически важными для поддержания чистоты воздуха и снижения риска аллергических реакций.

«Зимой кондиционеры могут работать менее эффективно из-за низких температур на улице. Это связано с тем, что в холодное время года конденсат, образующийся в системе, может замерзать, что приводит к образованию льда на внешнем блоке кондиционера. Замерзший конденсат блокирует воздушные потоки и снижает эффективность теплообмена. Кроме того, низкие температуры увеличивают нагрузку на компрессор, что приводит к его перегреву и ускоренному износу. В результате кондиционер может выйти из строя, что потребует дорогостоящего ремонта или замены», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее заместитель генерального директора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Минздрава России Наны Погосовой рассказала, что холодная погода может быть опасна для людей, страдающих хроническими заболеваниями сердца.

Погосова объяснила, что для уменьшения нагрузки на сердце зимой стоит пересмотреть свое питание, добавив в рацион больше белковых блюд и овощей. Также в холодный сезон, по ее словам, следует отказаться от чрезмерной физической активности и обратить внимание на выбор устойчивой обуви и теплой одежды.