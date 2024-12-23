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04:01, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

Девушка перепила на свидании и выдумала первый секс с новым парнем

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Пользователь Reddit с ником Heyneataburneract рассказал о том, как его потенциальная девушка перепила на очередном свидании и выдумала первый секс с ним. Теперь парень сомневается, что ему стоит продолжать зарождающиеся отношения.

Свидание с 24-летней девушкой, которую парень нашел в приложении для знакомств, было уже четвертым по счету. По словам 26-летнего парня, все шло к тому, что на очередной встрече пара займется сексом, и его избранница делала намеки на это. Они поужинали в хорошем ресторане в центре города, после чего посетили коктейльный бар.

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«Все прошло хорошо, за исключением того, что она, видимо, совершенно не умеет пить. К моменту, когда она допила второй коктейль, она уже была заметно пьяна. Я предложил поехать домой, но за 15-минутную поездку ее окончательно прибило, и она почти не могла стоять», — пожаловался автор поста.

Это не помешало девушке начать приставать к молодому человеку, однако он предпочел уложить ее спать в своей комнате, а сам отправился ночевать на диван. На следующее утро он проснулся первым и готовил завтрак, когда она вошла на кухню, поблагодарила его за отличный вечер и за отличный первый секс.

«Я смотрю на нее ошарашенно, а она рассказывает историю о том, как проснулась утром и увидела, что ее платье валяется на полу (может, она сама сняла его накануне, когда я уснул?), после чего пожалела, что я уже ушел и не одарил ее утренними обнимашками. Я попытался объяснить, что у нас не было секса, но она мне не поверила и заверяла в обратном», — рассказал пользователь Reddit.

Он не стал ее переубеждать, однако усомнился в том, что ему стоит продолжать отношения с девушкой, у которой настолько серьезные проблемы с алкоголем. Пользователей в комментариях также встревожило поведение девушки. Большинство из них предложили автору поста серьезно поговорить со своей избранницей и выяснить причину ее проблем с алкоголем, чтобы понять, как это будет отражаться на дальнейших отношениях.

Тем временем другой пользователь Reddit поделился на портале историей о том, как он порвал с девушкой после двух лет отношений после того, как стал жертвой жестокого розыгрыша. Большинство комментаторов сочли его решение обоснованным.

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