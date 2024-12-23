Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при подготовке к Новому году

Врач Мясников призвал россиян не пытаться быстро похудеть к Новому году

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» распространенную ошибку, которую совершают люди при подготовке к Новому году. Выпуск, в котором специалист обратился к зрителям с советом, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что многие россияне пытаются быстро изменить внешность к Новому году. Он сравнил такой подход с желанием подготовиться к состязаниям с сильным противником за две недели.

«Почему вы считаете, что вы сможете похудеть, улучшить кожу, избавиться от отеков за две недели до соревнований — до Нового года? Нет», — заявил доктор. Он также призвал россиян, которые хотят добиться этих целей, менять образ жизни.

Ранее Мясников назвал печеночным ядом один популярный препарат. Таковым врач считает парацетамол. Он отметил, что его передозировка возникает, если человек принимают лекарство с другими препаратами от простуды.