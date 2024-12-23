Глава Роспотребнадзора высказалась о лабораторном происхождении COVID-19

Глава РПН Попова: доказательств лабораторного происхождения COVID-19 нет

Доказательств лабораторного происхождения вируса COVID-19 на данный момент нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора (РПН) Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Пока доказательств того, что это вирус лабораторный, что его кто-то создал и кто-то выпустил, уж точно нет. С чего все началось — пока никаких доказательств нет», — сказала она.

По ее словам, такое мнение имеет представитель института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера, принимавший участие в работе группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Имя специалиста Попова не озвучила.

Ранее американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования раскрыли, что коронавирус, с наибольшей вероятностью, имеет лабораторное происхождение. Было представлено пять доводов в поддержку этой точки зрения. По их данным, утечка возникла в лаборатории китайского города Ухань.