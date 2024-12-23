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19:01, 23 декабря 2024Путешествия

Иранская авиакомпания совершила первый «женский» рейс

Авиакомпания Aseman Airlines совершила первый «женский» рейс в Иране
Алина Черненко

Фото: Mehdi Photos / Shutterstock / Fotodom

Авиакомпания Aseman Airlines совершила первый рейс, участницами которого были только женщины, в Иране. Об этом пишет местное агентство IRNA.

Уточняется, что лайнер прилетел в священный город Мешхед на северо-востоке страны. Им управляла Шахрзад Шамс — первая женщина-пилот Ирана. На борту находилось 110 пассажирок.

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По данным источника, рейс состоялся 22 декабря, когда в Иране в этом году отмечался День матери. Дата приурочена к годовщине рождения Фатимы аз-Захры, дочери пророка Мухаммеда.

В конце октября авиакомпания Qatar Airways выполнила первый коммерческий рейс с высокоскоростным интернетом на борту. На протяжении всего полета пассажирам был доступен бесплатный интернет на скорости до 500 мегабит в секунду.

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