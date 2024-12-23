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14:32, 23 декабря 2024Ценности

Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке

Певица Кети Топурия рассказала, что самым дорогим подарком стал Rolls-Royce
Мария Винар

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Грузинская и российская певица, вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия рассказала в подкасте «За деньги» о самом дорогом подарке. Соответствующий выпуск доступен на YouTube.

По ее словам, самым дорогим подарком, который ей презентовали, стал автомобиль Rolls-Royce. При этом знаменитость отметила, что испытывает смущение, когда с кем-то говорит на тему роскоши. «Я даже вспотела», — призналась она в разговоре с ведущими подкаста.

В марте сообщалось, что Кети Топурия похвасталась сумкой люксового бренда. Тогда певица поделилась видео, в котором запечатлела себя в салоне автомобиля. Она продемонстрировала на камеру аксессуар французской марки Jacquemus.

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