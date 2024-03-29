Популярная российская певица показала сумку за 115 тысяч рублей

Популярная российская певица, солистка группы A'Studio Кети Топурия показала на камеру сумку люксового бренда. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 37-летняя звезда позировала, сидя на заднем сиденье машины, в свитшоте и пальто бежевого цвета. Она распустила длинные волосы и сделала макияж в нейтральных тонах. Свой образ знаменитость дополнила очками с прозрачными стеклами и прямоугольной оправой.

Кроме того, Топурия продемонстрировала небольшую дутую коричневую сумку прямоугольной формы французской марки Jacquemus. Стоимость данного аксессуара составляет 115 тысяч рублей.

Ранее в марте Кендалл Дженнер сняли на парковке в Беверли-Хиллз, США, с сумкой за 425 тысяч рублей.