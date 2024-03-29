Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:48, 29 марта 2024Ценности

Популярная российская певица показала сумку за 115 тысяч рублей

Кадр: @keti_one_official

Популярная российская певица, солистка группы A'Studio Кети Топурия показала на камеру сумку люксового бренда. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 37-летняя звезда позировала, сидя на заднем сиденье машины, в свитшоте и пальто бежевого цвета. Она распустила длинные волосы и сделала макияж в нейтральных тонах. Свой образ знаменитость дополнила очками с прозрачными стеклами и прямоугольной оправой.

Материалы по теме:
Вкус свободы. Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
Вкус свободы.Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
18 июля 2021
Главные кинопремьеры осени: «Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
Главные кинопремьеры осени:«Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
10 сентября 2021

Кроме того, Топурия продемонстрировала небольшую дутую коричневую сумку прямоугольной формы французской марки Jacquemus. Стоимость данного аксессуара составляет 115 тысяч рублей.

Ранее в марте Кендалл Дженнер сняли на парковке в Беверли-Хиллз, США, с сумкой за 425 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В России впервые показали внутренности западных ракет Storm Shadow. Что увидели военные при разборке снаряда?

      Посол рассказал о перспективах улучшения отношений с восточным соседом России

      «Кинжал» повредил критическую инфраструктуру под Львовом

      Расстрелявшему 25 мирных жителей в ДНР украинскому военному ужесточили приговор

      МИД Китая заявил о большом значеним ядерной безопасности на Украине

      На Украине сообщили о повреждении объектов энергоинфраструктуры в шести регионах

      В России с 1 апреля изменится экзамен на получение водительских прав

      Популярная российская певица показала сумку за 115 тысяч рублей

      Центробанк предостерег бизнес от обхода мер против санкций

      Росгвардейцы уничтожили заминированный схрон с иностранным оружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше