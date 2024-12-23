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11:34, 23 декабря 2024Силовые структуры

Курьер провез в российский регион наркотики под видом кошачьего корма

Shot: курьер привез в Тулу 20 килограммов наркотиков в корме для котят
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pogiba Aleksandra / Globallookpress.com

В Туле правоохранители нашли 20 килограммов наркотиков в упаковках корма для котят ROYAL CANIN. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, корм для домашних питомцев ехал в жестяных банках в грузовике из Чехова. Курьер заявил, что не знал о содержимом и просто вез товар на Калужское шоссе. Банки вскрыли и внутри нашли порошок. Его отвезли на экспертизу.

Получателя корма с запрещенными веществами задержали. Он признался, что планировал сбыть наркотики. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.

Ранее стало известно, что сотрудники силовых структур задержали двух школьниц, которые делали «закладки» мефедрона в Екатеринбурге.

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