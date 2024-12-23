Курьер провез в российский регион наркотики под видом кошачьего корма

Shot: курьер привез в Тулу 20 килограммов наркотиков в корме для котят

В Туле правоохранители нашли 20 килограммов наркотиков в упаковках корма для котят ROYAL CANIN. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, корм для домашних питомцев ехал в жестяных банках в грузовике из Чехова. Курьер заявил, что не знал о содержимом и просто вез товар на Калужское шоссе. Банки вскрыли и внутри нашли порошок. Его отвезли на экспертизу.

Получателя корма с запрещенными веществами задержали. Он признался, что планировал сбыть наркотики. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.

Ранее стало известно, что сотрудники силовых структур задержали двух школьниц, которые делали «закладки» мефедрона в Екатеринбурге.

