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15:23, 23 декабря 2024Экономика

Российскому региону пригрозили сходом лавин

Синоптик Вильфанд: сход лавин прогнозируется на юге России
Виктория Клабукова

Фото: Krzysztof Kowalik / Unsplash

Сильные осадки ожидаются на юге России и Камчатке. Прогнозом погоды с местными жителями поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

В понедельник, 23 декабря, на Кубань обрушатся сильные осадки: по большей части дождь, вероятна и гроза. Также в Краснодарском крае выпадет мокрый снег. Будет ветрено, влажность обещает быть высокой. Кроме того, жителей региона предупреждают об опасности схода лавин в горах выше полутора тысяч метров. Обильные осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются и в Крыму. Ветер на полуострове достигнет силы в 20 метров в секунду.

Усиление ветра в ближайшие дни ожидается также на Камчатке и восточном побережье Чукотки, из-за чего снегопады перерастут в метель. В течение недели мокрый снег и гололедица могут наблюдаться в Ленобласти.

Ранее аномальное потепление пообещали Красноярскому краю. Температура в регионе превысит климатическую норму на восемь-девять градусов. До плюсовых значений потеплеет в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах — выше нуля столбики термометров будут держаться даже ночью.

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