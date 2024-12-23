Синоптик сообщил об аномальной погоде на большей части России

Вильфанд: в большинстве регионов России наблюдается аномально теплая погода

В большинстве регионов России наблюдается аномальное тепло. О такой погоде рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, Атлантика, напрямую влияющая на установившиеся температуры, удивительно долго продолжает распространять тепло. При этом наиболее «жаркая» погода наблюдается в азиатской части РФ. «В Красноярском крае на восемь-девять градусов температура выше нормы, на Дальнем Востоке все-таки уже не такие большие аномалии — на шесть-восемь градусов выше нормы. Удивительно, что такой длительный период по-прежнему Атлантика передает свое тепло и поэтому до пятницы в Красноярском крае температура будет около минус 25 градусов в северных районах», — поделился информацией специалист. Между тем температуры выше нормы зафиксированы на большей части страны, из-за чего территория страны, покрытая снегом, снизилась до 97 процентов. Так, на юге европейской части России, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах наблюдаются плюсовые температуры и днем, и ночью. В середине предстоящей недели снег будет сходить на юге Центрального федерального округа: в Тамбовской, Липецкой областях, заключил руководитель Гидрометцентра.

Ранее в этот же день Вильфанд сообщил, что температура в столице в начале недели будет колебаться около нуля градусов.