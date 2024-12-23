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13:32, 23 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко позавидовал Москве

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что часто завидует достижениям Москвы
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что часто завидует достижениям Москвы. Об этом он рассказал на встрече с мэром российской столицы Сергеем Собяниным, передает ТАСС.

«Это не для лести, я тоже завидую часто. Вы масштабно делаете то, что мы могли бы делать в Минске, но не имеем на это таких возможностей», — признал белорусский лидер.

По его словам, Белоруссия многому учится у Москвы и повторяет за ней некоторые вещи. Кроме того, Лукашенко прокомментировал вопрос реновации в Минске. Он отметил, что власти города точечно реанимируют его, занимаются сносом зданий, улучшая жизнь горожан.

Ранее Лукашенко анонсировал скорую встречу со своим российским президентом Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ряд вопросов. При этом белорусский лидер не стал раскрывать темы разговора.

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