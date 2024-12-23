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15:50, 23 декабря 2024Экономика

Москвичам пообещали морозы на Новый год

Синоптик Позднякова: в новогоднюю ночь Москву ожидает легкий мороз
Александра Качан (Редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

В новогоднюю ночь в Московском регионе ожидается слегка морозная погода без сильных снегопадов и метелей. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, передает телеканал 360.

Синоптик пояснила, что из-за переменчивости погоды четкий прогноз можно составить только на ближайшие пять дней. По ее словам, 26 декабря в регион придет похолодание, после чего начнется оттепель. Новая волна мороза ожидается с 31 декабря.

В Новый год столбики столичных термометров могут опуститься до отметки минус 3-4 градуса. Небольшие морозы также следует ожидать на Рождество.

Ранее сообщалось, что в начале текущей недели в Москве установится околонулевая температура. Она продержится с 23 по 25 декабря.

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