Москвичам пообещали почти два десятка новых торговых центров

РБК: в 2025 году в Москве откроют 18 новых торговых центров

В 2025 году в российской столице появится 18 новых торговых центров (ТЦ). Об этом сообщило РБК со ссылкой на консалтинговую компанию IBC Real Estate.

Общая площадь этих объектов оценивается в 606 тысяч квадратных метров. Это на 44,2 процента превышает те показатели, которые ожидались в 2024 году. Увеличение аналитики объясняют переносом открытия нескольких проектов с уходящего года на следующий. Предполагается, что те ТЦ, которые начнут работать в 2025 году, будут располагать 314,1 тысячи квадратов арендопригодной площади.

Эксперты выяснили, что в следующем году запланировано открытие: ТЦ в составе ТПУ «Селигерская», «ЗУМ. ЗИЛАРТ Универмаг», ТЦ «Гагаринский» (2-я очередь), ТЦ West Mall, ТЦ Portal, ТЦ в «Дом Chkalov», ТЦ «Патриот», ТЦ «Витязь», МФК «Остафьево», МФК «АФИ Галерея», ТЦ «Летний сад», МФК «Алхимово», ТЦ в составе ЖК Level Причальный, ТЦ «Среда Царицыно», ТЦ «Зернышко», ТЦ «Небо» (2-я очередь), ТЦ «Место встречи Родина» и ТЦ «Место встречи Алмаз».

Ранее вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин не согласился с тем, что России грозит массовое закрытие торговых центров. В то же время он допускает, что часть данных объектов могут перейти к банкам из-за высокой закредитованности. Положение многих ТЦ он оценил как очень серьезное. Сказываются как рост ключевой ставки, так и налоговое бремя.