На российской трассе произошла смертельная авария с двумя легковушками

РЕН ТВ: на трассе в Кабардино-Балкарии произошла смертельная авария

На трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии произошла смертельная авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По сведениям российского телеканала, спасти не удалось пятерых человек. Сотрудники правоохранительных органов начали разбираться в других обстоятельствах инцидента. На место происшествия выехали представители республиканских экстренных служб.

До этого сообщалось, что в Москве на улице Профсоюзной произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Тогда на юге столицы столкнулись автобус и маршрутное такси.

Еще раньше на МКАД грузовик с водкой попал в аварию и перевернулся. В Ясенево фура Scania влетела в отбойник, после чего транспортное средство развернуло и опрокинуло на бок.