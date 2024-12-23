Нromadske: командование ВСУ бьет военных из-за пьянства

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) командование бьет военных из-за пьянства. Об этом сообщает издание Нromadske со ссылкой на бойцов ВСУ.

Главный сержант одной их украинских бригад Олег рассказал, что сначала с военными с алкогольной зависимостью пытаются поговорить, проводя «душевные беседы». Однако часто воспитательные методы не действуют. Если не помогают разговоры, на пьющего бойца составляют протокол, добавил он.

По его словам, даже законные меры иногда не помогают. «Если он на позиции напился и мешает выполнять задачи, его нужно усмирить — связать и дать между глаз», — заявил Олег.

Ранее служивший в 211-й бригаде ВСУ солдат рассказал, как его избили и привязали к деревянному кресту сослуживцы. Помимо этого, командир одного из батальонов бригады вымогал у военных деньги за то, чтобы не докладывать об их нарушениях, связанных в том числе с пьянством.