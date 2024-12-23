Аналитик Меркурис: Европа пытается удержать США на Украине назло России

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Европа пытается не дать США дистанцироваться от конфликта на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Duran.

Меркурис раскрыл план Европы по Украине и подчеркнул, что европейские политики стремятся удержать Вашингтон втянутым в конфликт.

«Они хотят, чтобы от [избранного президента США Дональда] Трампа к [российскому лидеру Владимиру] Путину поступило сложное предложение, которое тот отвергнет, а потом они укажут на это Трампу, чтобы настаивать на продолжении боевых действий», — отметил эксперт.

Ранее Меркурис раскрыл единственный способ изменить баланс сил в конфликте России и Украины. По его мнению, этому способствует только непосредственное участие США в кризисе.