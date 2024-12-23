Назван грозящий двумя видами рака популярный завтрак

Терапевт Баранова: сосиски на завтрак могут вызвать рак толстой кишки и желудка

Регулярное употребление на завтрак полуфабрикатов может спровоцировать развитие рака толстой кишки и желудка, предупредила врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Баранова. Об этом пишет «Российская газета».

Врач рассказала, что в полуфабрикатах, включая такой популярный продукт, как сосиски, содержится большое количество усилителей вкуса, стабилизаторов и ароматизаторов, а также улучшающие их внешний вид и продлевающие срок годности консерванты. Кроме того, при производстве полуфабрикатов мясо обрабатывается различными веществами, из-за чего могут образовываться канцерогенные соединения. Баранова подчеркнула, что в совокупности эти факторы существенно повышают риск развития двух видов онкологических заболеваний — рака кишки и желудка.

Помимо этого, регулярное потребление продуктов мясной гастрономии грозит образованием камней в желчном пузыре, отметила терапевт. По ее словам, в тех же сосисках много трансжиров и насыщенных жиров низкого качества, вызывающих сгущение желчи и замедляющих ее отток. Это приводит к ее застою и, как следствие, образованию камней, объяснила врач.

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