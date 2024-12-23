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20:15, 23 декабря 2024Силовые структуры

Оружие и боеприпасы иностранного производства обнаружены в ЛНР

В ЛНР росгвардейцы нашли оружие и боеприпасы иностранного производства
Варвара Митина (редактор)

Фото: Пресс-служба Росгвардии

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы нашли оружие и боеприпасы иностранного производства. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

При обследовании территории обнаружены 40-мм противотанковый гранатомет ATGL-L, около 30 выстрелов для ВОГ-17, пороховые заряды от РПГ, а также пороховые заряды для 120-мм миномета иностранного производства. Предметы переданы сотрудникам правоохранительных органов.
 
Ранее сотрудники ФСБ и росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами иностранного производства на окраине одного из населенных пунктов ЛНР.

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