Оружие и боеприпасы иностранного производства обнаружены в ЛНР

В ЛНР росгвардейцы нашли оружие и боеприпасы иностранного производства

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы нашли оружие и боеприпасы иностранного производства. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

При обследовании территории обнаружены 40-мм противотанковый гранатомет ATGL-L, около 30 выстрелов для ВОГ-17, пороховые заряды от РПГ, а также пороховые заряды для 120-мм миномета иностранного производства. Предметы переданы сотрудникам правоохранительных органов.



Ранее сотрудники ФСБ и росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами иностранного производства на окраине одного из населенных пунктов ЛНР.