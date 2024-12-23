Отец избитого в Москве толпой подростка рассказал подробности о нападении

«Лента.ру»: отец избитого в Москве подростка заявил о госпитализации сына

Вечером 22 декабря на востоке Москвы толпой избили школьника, после чего начали угрожать его семье, рассказал отец пострадавшего Дмитрий. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал подробности случившегося.

«Вчера в девять вечера пришел сын, сказал, ударили по дороге от метро Первомайская подростки 14 лет, его [возраста]. Нос опухший, сразу ничего не скажешь, сейчас под вопросом перелом или нет. В одиннадцать вечера сестра увидела, что по группам в школе распространяют материал, где его бьют. Видео уже смонтированное с музыкой, где они его бьют. Ребята выше, крупнее, старше, группа лиц со спины глушат, а потом ставят на колени и опять бьют», — рассказал о происшествии Дмитрий.

По его словам, сын знаком только с одним из нападавших, но близко с ним не общается. Причина нападения неизвестна, утверждает собеседник «Ленты.ру».

«Привели они его в подъезд, потому что у их старшего браслет по решению суда за такие же избиения, кому-то сломали ребра», — добавил он.

После того, как семья избитого подростка увидела видео, а также обнаружила следы побоев у молодого человека по всему телу, родители поехали в отделение МВД. Там они написали заявление (подтверждение есть в распоряжении «Ленты.ру»), им также посоветовали обратиться в травмпункт. В медучреждении молодого человека госпитализировали из-за плохого самочувствия.

Отец также рассказал, что нападавшие после этого стали угрожать его старшей дочери, чтобы семья забрала заявление. Сейчас злоумышленники предлагают заплатить 10-20 тысяч рублей родственникам подростка, чтобы замять дело, сказал собеседник «Ленты.ру».

Мне кажется, это не просто хулиганство. Его заманили туда под угрозами, [заставили] зайти в подъезд, знали, что будут снимать, четко [знали], где будут распространять Дмитрий отец подростка

Отец подростка добавил, что добивается максимальной огласки, чтобы нападавшие, которые избили сына, были наказаны и не ушли от ответственности.