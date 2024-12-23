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06:14, 23 декабря 2024Россия

Первая рабочая неделя 2025 года станет самой короткой в году

Лопатина: первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой, всего 2 дня
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: PxHere

Первая рабочая неделя после праздников в 2025 году станет самой короткой — она продлится всего два дня, 9 и 10 января. Об этом сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина, передает РИА Новости.

«Первая рабочая неделя будет сокращенной — двухдневной. Выходить на работу придется в четверг, 9 января», — уточнила социолог.

Правительство России согласовало график празднования Нового года на даты с 1 по 8 января включительно. Также выходной день 28 декабря перенесли на 30 декабря, а 31 декабря россияне смогут отдохнуть благодаря переносу выходного с 7 января, который выпал на воскресенье. В общем новогодние праздники в 2025 году продлятся 11 дней.

Ранее в Кремле рассказали о планах Владимира Путина на новогодние праздники. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этот период у российского лидера пройдут рабочие встречи.

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