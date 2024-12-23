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12:15, 23 декабря 2024Россия

Песков отказался раскрывать детали грядущего обращения Путина

Песков отказался раскрывать детали новогоднего обращения Путина
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать детали новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы спрашиваете о тех деталях, которые мы никогда не раскрываем», — сказал он.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, будут ли записывать обращение на фоне Кремля, а также будут ли вместе с Путиным находиться в кадре участники СВО или солдаты, участвующие в боях в Курской области.

«Единственное, что я вам могу сказать — вы можете и должны быть уверены в том, что в новогоднюю ночь, ровно в полночь, президент обратится и поздравит россиян», — сказал Песков.

20 декабря глава государства в завершение прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, обратился к россиянам. Он отметил, что в преддверии Нового года и Рождества ему хотелось бы пожелать, чтобы граждане больше уделяли внимания своим близким.

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