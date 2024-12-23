Песков отказался раскрывать детали грядущего обращения Путина

Песков отказался раскрывать детали новогоднего обращения Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать детали новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы спрашиваете о тех деталях, которые мы никогда не раскрываем», — сказал он.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, будут ли записывать обращение на фоне Кремля, а также будут ли вместе с Путиным находиться в кадре участники СВО или солдаты, участвующие в боях в Курской области.

«Единственное, что я вам могу сказать — вы можете и должны быть уверены в том, что в новогоднюю ночь, ровно в полночь, президент обратится и поздравит россиян», — сказал Песков.

20 декабря глава государства в завершение прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, обратился к россиянам. Он отметил, что в преддверии Нового года и Рождества ему хотелось бы пожелать, чтобы граждане больше уделяли внимания своим близким.