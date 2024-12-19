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17:34, 19 декабря 2024Россия

Путин завершил прямую линию обращением к россиянам

Путин в преддверии Нового года пожелал россиянам уделять близким больше внимания
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В завершение прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с наступающим Новым годом. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«В преддверии Нового года, это семейный праздник, и тем более Рождества хотел бы пожелать, чтобы больше уделяли внимания своим близким. И хочу всем пожелать успехов, счастья и благополучия», — сказал глава государства.

Прямая линия с президентом России, прошедшая 19 декабря, продлилась 4 часа 27 минут. Это третий раз, когда мероприятие проводилось в совмещенном с большой пресс-конференцией формате. Трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» велась на федеральных телеканалах «Россия 1», Первом канале и НТВ, а также в социальных сетях ряда СМИ.

Общение с журналистами и гражданами Путин начал с фразы «когда все спокойно — нам скучно», отвечая на вопрос о том, как России удается продолжать рост на фоне происходящих в мире событий.

ЖЗЛ
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