Путин завершил прямую линию обращением к россиянам

Путин в преддверии Нового года пожелал россиянам уделять близким больше внимания

В завершение прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с наступающим Новым годом. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«В преддверии Нового года, это семейный праздник, и тем более Рождества хотел бы пожелать, чтобы больше уделяли внимания своим близким. И хочу всем пожелать успехов, счастья и благополучия», — сказал глава государства.

Прямая линия с президентом России, прошедшая 19 декабря, продлилась 4 часа 27 минут. Это третий раз, когда мероприятие проводилось в совмещенном с большой пресс-конференцией формате. Трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» велась на федеральных телеканалах «Россия 1», Первом канале и НТВ, а также в социальных сетях ряда СМИ.

Общение с журналистами и гражданами Путин начал с фразы «когда все спокойно — нам скучно», отвечая на вопрос о том, как России удается продолжать рост на фоне происходящих в мире событий.