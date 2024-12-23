Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:39, 23 декабря 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о расстреле покинувшего позиции солдата командованием

Пленный боец ВСУ рассказал о расстреле командирами покинувшего позиции солдата
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Старцев рассказал о расстреле командирами украинского солдата, который покинул позиции, передает РИА Новости.

«Была ситуация, что их штурмовали, и он покинул позиции, пошел назад, "откат" делать. Сделали так, что у него, получается, неосторожное обращение с оружием, что он сам себе в затылок выстрелил», — рассказал военный.

По его словам, узнал он о ситуации еще во время обучения, а произошел инцидент на территории Луганской народной республики (ЛНР), где Старцев и сдался в плен.

Ранее украинский пленный Денис Фролов рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизуют в ВСУ всех подряд, включая мужчин с гепатитом и СПИДом. По его словам, ТЦК «хватают на улице хромых, больных».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Буду готов встретиться, если он захочет». Трамп процитировал Путина в речи о завершении конфликта на Украине

      В МИД Ирана раскрыли сроки подписания стратегического договора с Россией

      Российский полицейский в отставке признался в расправе над журналистом «Фонтанки»

      В России украсили главную новогоднюю елку

      Уехавший в Испанию стендап-комик рассказал о необычной новогодней традиции в стране

      Пленный солдат ВСУ рассказал о настраивании украинских мобилизованных против русских

      Россиянин попрыгал на лобовом стекле чужого авто и попал на видео

      Посол высказался о контактах властей Германии с Россией по делу «Северных потоков»

      Ставки по вкладам в России достигли рекорда

      Прострелившего грудь бизнесмену из арбалета на дороге россиянина задержали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше