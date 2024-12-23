Пленный боец ВСУ рассказал о расстреле покинувшего позиции солдата командованием

Пленный боец ВСУ рассказал о расстреле командирами покинувшего позиции солдата

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Старцев рассказал о расстреле командирами украинского солдата, который покинул позиции, передает РИА Новости.

«Была ситуация, что их штурмовали, и он покинул позиции, пошел назад, "откат" делать. Сделали так, что у него, получается, неосторожное обращение с оружием, что он сам себе в затылок выстрелил», — рассказал военный.

По его словам, узнал он о ситуации еще во время обучения, а произошел инцидент на территории Луганской народной республики (ЛНР), где Старцев и сдался в плен.

Ранее украинский пленный Денис Фролов рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизуют в ВСУ всех подряд, включая мужчин с гепатитом и СПИДом. По его словам, ТЦК «хватают на улице хромых, больных».