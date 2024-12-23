Пленный солдат ВСУ рассказал о настраивании украинских мобилизованных против русских

Пленный боец ВСУ: психологи настраивают мобилизованных против русских

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Старцев рассказал, как психологи, разговаривая с мобилизованными, настраивают их против русских, передает ТАСС.

«Часто с нами общались психологи, настраивали на определенное поведение, отношение к русским», — рассказал Старцев.

Он добавил, что мобилизованным солдатам рассказывали ни в коем случае не сдаваться в плен или общаться с русскими военными, советуя отстреливаться.

Ранее украинский пленный Денис Фролов рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизуют в ВСУ всех подряд, включая мужчин с гепатитом и СПИДом. По его словам, ТЦК «хватают на улице хромых, больных».