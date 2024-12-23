Погибшую в Париже российскую модель похоронили в Москве

Погибшую в Париже российскую модель Светлану Савицкую похоронили в Москве

В Москве состоялись похороны российской модели и телеведущей Светланы Савицкой. Об этом пишет Voice.

Церемония прощания с 34-летней манекенщицей проходила в траурном зале Троекуровского кладбища. На ней присутствовали родители, близкие и друзья погибшей. Белый гроб Савицкой был открыт, ее лицо было прирыто прозрачной вуалью.

Во время похорон мать знаменитости плакала, а одна из подруг почувствовала себя плохо. Ей оказали медицинскую помощь на месте. Савицкую похоронили на 30-м участке кладбища рядом с недавно ушедшими из жизни певцом Владимиром Левкиным и руководителем пресс-службы исполнителя Shaman Антона Коробкова-Землянского. Могилу модели усыпали букетами ее любимых белых роз.

Савицкая погибла 30 ноябре в Париже. Манекенщицу насмерть сбила машина, за рулем которой находился 20-летний пожарный.