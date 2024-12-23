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11:44, 23 декабря 2024Мир

Посол высказался о контактах властей Германии с Россией по делу «Северных потоков»

Нечаев: власти ФРГ не поддерживают контактов с РФ по делу «Северных потоков»
Семен Александров (редактор)

Фото: J.Koehler / imago-images.de / Globallookpress.com

Власти Германии не поддерживают никаких контактов с Россией по делу о подрыве «Северных потоков». Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, сообщает ТАСС.

«Никаких субстантивных контактов на этот счет с российской стороной не поддерживается. Сколько еще это будет продолжаться — неизвестно», — отметил дипломат.

Он напомнил, что немецкий канцлер Олаф Шольц квалифицировал взрывы на трубопроводах как теракт и потребовал привлечь виновных к ответственности, однако никаких подвижек в этом направлении нет.

Ранее член бундестага от Левой партии Гезине Летч подняла вопрос о будущем поставок оружия Украине из-за ситуации с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Парламентский статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер ответил, что правительство оказывает Украине политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку в ее законной самообороне.

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