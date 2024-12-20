В Германии задумались о будущем поставок оружия Украине из-за «Северных потоков»

В бундестаге задумались о будущем поддержки Украины из-за «Северных потоков»

Член бундестага от Левой партии Гезине Летч подняла вопрос о будущем поставок оружия Украине из-за ситуации с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Об этом говорится в обращении Летч к правительству ФРГ, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Будет ли федеральное правительство ставить дальнейшие поставки оружия на Украину в зависимость от того, будут ли украинские власти экстрадировать подозреваемых в подрыве "Северного потока-2" из Украины в Германию, и если нет, то почему?» — спрашивала она.

Ответ на вопрос Летч предоставил парламентский статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер

«Федеральное правительство оказывает Украине политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку в ее законной самообороне, предусмотренной статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций», — заявил Баггер.

В конце сентября сообщалось, что Германия выдала несколько ордеров на арест по делу о подрыве на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.

В августе издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работавших инструкторами по дайвингу. Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из главных подозреваемых, украинца Владимира Ц.