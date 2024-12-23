«Потомки древних вавилонян» били и морили родственницу голодом из-за брака с россиянином

«Потомки древних вавилонян» морили девушку голодом из-за брака с россиянином

Родственники избивали и морили голодом девушку из Новосибирска из-за ее брака с россиянином. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Народ, к которому принадлежит девушка, считает себя «потомками древних вавилонян» и не поощряет браки с представителями других национальностей, утверждает канал. После того как девушка вышла замуж за 23-летнего новосибирца, ее хитростью заманили домой.

По словам мужа девушки, там ее удерживали насильно, не давали есть и избивали. За проведенное у родственников время она похудела на десять килограммов. После того как по адресу выехали сотрудники полиции и освободили девушку, россиянин стал получать угрозы от ее родственников.

Ранее в Чечне избили мигранта за то, что он подошел к местной девушке с намерением познакомиться. На видео один из мужчин избивает его, еще несколько человек наблюдают за происходящим. «Нет тут нацизма, ко всем уважительно относимся. (...) Но если к чеченской девушке кто-то будет подходить (...) — будет то же самое», — говорит один из них собравшейся толпе.