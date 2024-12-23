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18:47, 23 декабря 2024Бывший СССР

Путин и президент Таджикистана обсудят миграцию

Путин и президент Таджикистана Рахмон обсудят сотрудничество в сфере миграции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон обсудят сотрудничество в сфере миграции на встрече, которая пройдет 24 декабря. Об этом сообщил помощник российского главы Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Конечно, будут обсуждены острые вопросы в миграционной области, об этом уже президенты договорились», — сказал он. Кроме того, главы государств обсудят вопросы развития двухсторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической и других сферах, добавил Ушаков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ряд вопросов. При этом белорусский лидер не стал детально раскрывать темы предстоящего разговора.

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