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17:28, 23 декабря 2024Путешествия

Раскрыто число собирающихся встретить Новый год на борту самолета россиян

«Путешествия в Т-Банке»: 13 процентов россиян встретят Новый год в самолете
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

13 процентов отечественных путешественников, вылетающих 31 декабря 2024 года, встретят Новый год на борту самолета. Число собирающихся отмечать праздник в воздухе россиян раскрыли аналитики сервиса «Путешествия в Т-Банке», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что из них 25 процентов будут совершать перелет по России: в Южно-Сахалинск, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Улан-Удэ. При этом 75 процентов полетят за границу: в Таиланд, Турцию, ОАЭ, на Шри-Ланку и Сейшелы. По данным источника, средняя стоимость авиабилета на внутреннем направлении составила 24,4 тысячи рублей, а на международном — 88,9 тысячи рублей.

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Самой популярной датой начала поездки на новогодние праздники стало 4 января. В топ-3 направлений по России вошли Москва, Сочи и Калининград, а по миру — Таиланд, ОАЭ и Турция.

Ранее сообщалось, что россияне массово заявили о желании получить отдых в санатории в подарок на Новый год. Почти половина респондентов в опросе сервиса «Купибилет» захотела отдохнуть на спа-курортах с лечебными процедурами.

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