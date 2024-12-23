Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:46, 23 декабря 2024Экономика

Развлечения в России резко подорожали

Средний чек на развлекательные мероприятия в России вырос на 25 % в 2024 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В уходящем году средний чек на развлекательные мероприятия в России вырос на 25 процентов, до 3,7 тысячи рублей. Самые крупные траты зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на пресс-релиз «Яндекс Афиши» сообщает «Коммерсантъ».

Наибольший рост показали билеты на выставки — плюс 31 процент, до 1,45 тысячи рублей. Далее идут билеты в кино (плюс 22 процента, 894 рубля) и в театр (плюс 18 процентов, до 4,1 тысячи).

Слабее выросли в цене спортивные мероприятия (плюс 17 процентов, до 1,7 тысячи) и концерты (плюс 11 процентов, до 4,9 тысячи). При этом билеты на стендап, напротив, подешевели на 14 процентов, до 4,1 тысячи.

Ранее сообщалось, что в 2024 году посещаемость игорных зон в России выросла более чем на треть, до 1,2 миллиона человек. Самый сильный прирост (плюс 124,5 процента) зафиксирован в игорной зоне «Сибирская Монета» на Алтае. Там побывали 159,7 тысячи посетителей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      YouTube практически заблокирован в России. Когда он станет полностью недоступен?

      В России высказались о призыве Госдепа к американцам покинуть Белоруссию

      Раскрыта еще одна опасность алкоголя

      В России предупредили о стагнации в выдаче кредитов

      Визит Фицо в Москву вызвал протесты

      Столкновение двух самолетов сняли на видео из кабины пилота

      В Конгрессе США раскритиковали Украину за транжирство денег на тиктокеров

      Одна из стран Евросоюза захотела ограничить импорт российского газа

      Молчание Седоковой после трагедии с бывшим мужем объяснили

      Пивные ванны стали популярны у женщин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше