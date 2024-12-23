Развлечения в России резко подорожали

Средний чек на развлекательные мероприятия в России вырос на 25 % в 2024 году

В уходящем году средний чек на развлекательные мероприятия в России вырос на 25 процентов, до 3,7 тысячи рублей. Самые крупные траты зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на пресс-релиз «Яндекс Афиши» сообщает «Коммерсантъ».

Наибольший рост показали билеты на выставки — плюс 31 процент, до 1,45 тысячи рублей. Далее идут билеты в кино (плюс 22 процента, 894 рубля) и в театр (плюс 18 процентов, до 4,1 тысячи).

Слабее выросли в цене спортивные мероприятия (плюс 17 процентов, до 1,7 тысячи) и концерты (плюс 11 процентов, до 4,9 тысячи). При этом билеты на стендап, напротив, подешевели на 14 процентов, до 4,1 тысячи.

Ранее сообщалось, что в 2024 году посещаемость игорных зон в России выросла более чем на треть, до 1,2 миллиона человек. Самый сильный прирост (плюс 124,5 процента) зафиксирован в игорной зоне «Сибирская Монета» на Алтае. Там побывали 159,7 тысячи посетителей.