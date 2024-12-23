Россиянам назвали способ получить компенсацию за травмы зимой

Роскачество: за травму из-за льда и снега можно получить компенсицию

За травмы, полученную зимой в результате невыполнения коммунальными службами своих обязанностей, можно получить компенсацию. В том числе это касается ситуаций, когда жилец многоквартирного дома поскользнулся на льду возле подъезда, рассказали эксперты Роскачества RT.

Для получение компенсации нужно зафиксировать время и место произошедшего, вызвав скорую помощь или обратившись в травмпункт. Послу получения выписки из карты необходимо сфотографировать место происшествия и взять контактные данные свидетелей, если они есть.

«При осуществлении дальнейшего лечения необходимо получить и сохранить все справки с указанием срока лечения, больничный лист с отметками о периоде нетрудоспособности, чеки об оплате проезда к месту лечения и обратно, квитанции на оплату выписанных врачом лекарств и другие документы», — добавили в Роскачестве. Со всеми необходимыми документами следует обратиться с претензией к ответственной за содержание территории в управляющую компанию (УК).

Пострадавший может требовать возмещение расходов на лечение, компенсацию морального вреда, а также упущенных из-за лечения доходов.

Ранее жительница Белгорода отсудила у коммунальщиков полмиллиона рублей после того, как ее ребенок поскользнулся на ступеньках у дома.