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11:40, 23 декабря 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли рецепт полезного оливье

Бренд-шеф Тайрекбяров предложил заменить колбасу в оливье на копченого лосося
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Сделать оливье полезнее для здоровья и придать ему необычный вкус можно, если заменить колбасу на другие виды мяса, считает бренд-шеф сети кофеен «Шоколадница» Халит Тайрекбяров. О том, как можно изменить рецепт новогоднего салата, он рассказал «Ленте.ру».

Тайрекбяров предложил россиянам вместо традиционной колбасы добавить в оливье копченого лосося. В этом продукте содержится большое количество полезных для сердца и мозга полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которых не хватает зимой из-за короткого светового дня и пасмурной погоды. Также, по его словам, лосось богат витамином D — важным микроэлементом, который укрепляет иммунитет и играет ключевую роль в усвоении кальция и фосфора, необходимых для роста костей. Дополнительно каждую порцию оливье можно украсить ложкой красной икры, что сделает блюдо еще полезнее.

Если экспериментировать с главным праздничным блюдом в новогоднюю ночь не хочется, можно сохранить традиционные ингредиенты, выбрав из них наиболее полезные. Например, добавить вареную курицу или говядину вместо колбасы, использовать больше свежих огурцов, а не соленых и уменьшить количество картошки или заменить ее на батат

Халит Тайрекбяровшеф-повар

При этом Тайрекбяров отметил, что вне зависимости от того, какие ингредиенты человек решит добавлять в салат, майонез стоит приготовить самостоятельно. Он рекомендовал делать этот соус на основе взбитых яичных желтков с рафинированным подсолнечным и нерафинированным оливковым маслом — такое сочетание придаст ему насыщенный вкус. Для усиления вкуса майонеза также можно добавить немного дижонской горчицы, пару зубчиков чеснока и лимонного сока, отметил эксперт.

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