Россияне назвали траты на новогодне подарки

Агентство «Вебер»: каждый десятый россиянин потратит на новогодние подарки ₽1000

Десять процентов россиян потратят на новогодние подарки не более тысячи рублей. Свои предполагаемые траты назвали участники опроса социологического агентства «Вебер», их цитирует ТАСС.

Почти две трети опрошенных (63 процента) планируют покупать подарки близким. Каждый десятый выделит на эти цели не более тысячи рублей, каждый четвертый — до пяти тысяч рублей. Порядка 16 процентов потратят на подарки до 10 тысяч рублей. Большие суммы готовы израсходовать 13 процентов, как правило, это молодежь от 18 до 34 лет и жители городов-миллионников.

Перед Новым годом готовы потратить на украшения для дома и наряды лишь 47 и 21 процент соответственно. Большинство граждан (97 процентов) готовы отмечать праздник без покупок, взятых в кредит или рассрочку.

Эксперт по личным финансам Александр Патешман рассказал, что планирование путешествий или предварительная бронь номеров в пансионатах или гостиницах поможет россиянам сэкономить на новогодних подарках близким людям. По его словам, отдых в пансионатах или гостиницах станет отличным подарком для родителей. Сейчас стоимость бронирования номеров на майские праздники гораздо ниже, чем весной. Что касается подарка для вторых половинок, то лучше заранее забронировать путешествие на весенние праздники — на 8 Марта или в выходные дни в начале мая.