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11:45, 23 декабря 2024Россия

Россиянин попрыгал на лобовом стекле чужого авто и попал на видео

В Петербурге мужчина попрыгал на лобовом стекле чужого автомобиля
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Санкт-Петербурге мужчина попрыгал на лобовом стекле чужого автомобиля. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал 78.ru.

На представленном ролике видно, как мужчина несколько раз ударяет ногой по стеклу машины. Также можно заметить, что у транспортного средства смята крыша.

По сведениям 78.ru, все произошло в жилищном комплексе «Галактика» в Адмиралтейском районе. Причина, по которой горожанин решил выместить агрессию на машине, не называется. По факту инцидента начали проверку.

Ранее сообщалось, что житель подмосковных Химок решил прогреть машину во дворе и сжег ее дотла. В результате случившегося сам владелец автомобиля и прохожие не пострадали.

ЖЗЛ
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