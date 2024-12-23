Российские военнослужащие поехали в отпуск и попали в лобовое ДТП

Российские военнослужащие попали в лобовое ДТП в Запорожской области. Об этом жительница Рязанской области сообщила изданию «Рязань онлайн».
По словам россиянки, ее родственник вез группу солдат-отпускников из села Луначарское в Рязань. На участке автотрассы в них влетела выехавшая на встречную полосу легковушка. «Вова ничего не успел сделать», — призналась собеседница издания.
Одного из бойцов спасти не удалось. Данных о его участии в специальной военной операции не приводится.
Ранее в Волгоградской области участник спецоперации стал жертвой ДТП на автомобиле, который он купил на деньги, полученные за участие в боевых действиях.