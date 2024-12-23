Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 23 декабря 2024Россия

Российские военнослужащие поехали в отпуск и попали в лобовое ДТП

Российские бойцы попали в ДТП в Запорожской области, одного из них не спасли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГУ МЧС по Запорожской области

Российские военнослужащие попали в лобовое ДТП в Запорожской области. Об этом жительница Рязанской области сообщила изданию «Рязань онлайн».

По словам россиянки, ее родственник вез группу солдат-отпускников из села Луначарское в Рязань. На участке автотрассы в них влетела выехавшая на встречную полосу легковушка. «Вова ничего не успел сделать», — призналась собеседница издания.

Одного из бойцов спасти не удалось. Данных о его участии в специальной военной операции не приводится.

Ранее в Волгоградской области участник спецоперации стал жертвой ДТП на автомобиле, который он купил на деньги, полученные за участие в боевых действиях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо

      Лукашенко заявил о зависимости Европы от Белоруссии и России

      Российские полицейские раскрыли производивший контрафактные шампуни подпольный цех

      Российские грузоперевозчики предупредили о банкротствах

      В российском регионе осудили местного жителя за незаконное изготовление оружия

      Samsung удвоит память в своих смартфонах

      Актриса Фатеева рассказала о повлиявших на ее жизнь врачебных ошибках

      На Украине сообщили о 50 погибших на украинско-румынской границе с 2022 года

      Армия России заняла населенный пункт в ДНР

      Фьюри высказался о завершении карьеры после второго поражения от Усика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше