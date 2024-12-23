Российские военные уничтожили американский БТР Stryker ВСУ в Харьковской области

Дрон ВС России уничтожил американский БТР Stryker ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили в Харьковской области бронетранспортер (БТР) Stryker американского производства, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны (МО) России.

«Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки обнаружили движение бронетранспортера Stryker ВСУ по дороге в Харьковской области», — отметили в оборонном ведомстве.

В МО уточнили, что для поражения украинского БТР был использован дрон. В результате прямого попадания беспилотника американский бронетранспортер был уничтожен.

Ранее стало известно о поражении российскими войсками танка Leopard ВСУ. Он был обнаружен в Харьковской области в ходе воздушной разведки.