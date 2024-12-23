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13:30, 23 декабря 2024Россия

Российские войска ударили по складам с ударными беспилотниками ВСУ

Минобороны: ВС России ударили по складам с ударными беспилотниками ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска ударили по складам с ударными беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Вооруженным силам (ВС) также удалось поразить военные аэродромы и скопления живой силы с техникой в 143 районах проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что в ответ на совершенную 18 декабря атаку Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области российскими военными были поражены здания Службы безопасности Украины и конструкторского бюро «Луч».

По данным оборонного ведомства, атака была совершена при помощи высокоточным оружием большой дальности.

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