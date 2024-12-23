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19:06, 23 декабря 2024Культура

Российский художник представил картину об атаке БПЛА

Художник из Казани написал картину в память об атаке украинских БПЛА на город
Андрей Шеньшаков

Фото: Marina Yalanska / Unsplash

Художник из Казани Кристиан Апостол написал картину по событиям атаки украинских беспилотников (БПЛА) на город. Работу опубликовал Telegram-канал «Еду в Татарстан».

На картине изображен легендарный символ Казани Зилант, который уничтожает летательные аппараты, летящие к городу. По словам Кристиана, в произведении он хотел выразить свои чувства гордости и любви к родному городу, его жителям и защитникам. Отмечается, что работа выполнена на холсте нефтью.

«Мы были просто поражены самим событием, конечно, а также сплоченностью людей, их реакцией. Кристиан писал эту работу весь день, до позднего вечера», — рассказала супруга художника Кристина.

Ранее стало известно, что пять атаковавших столицу Татарстана БПЛА были направлены на жилые дома.

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