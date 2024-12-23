Российский суд огласил приговор экс-главе производства вакцин от COVID-19 по делу о взятке

В Москве суд приговорил экс-главу производства вакцин от COVID-19 к 9 годам

В Москве суд приговорил экс-главу производства вакцин от COVID-19 к девяти годам лишения свободы по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Речь идет об исполняющем обязанности директора ФГУП «Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток» Евгении Маковском. Он признан виновным по части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ («Покушение на получение взятки в особо крупном размере»). Маковский будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме него, на скамье подсудимых оказался второй фигурант дела — Игорь Рудых. Он признан виновным по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»). Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии особого режима.

Маковский был арестован в декабре 2023 года. По версии следствия, он пытался через сообщника получить от гендиректора одной из компаний 19 миллионов 250 тысяч рублей и за это продлить между ней и своим предприятием договор на поставку вакцины «Конвасэл».